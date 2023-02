Un lutto inatteso nel mondo dello spettacolo: morto a 52 anni il famoso manager dei vip Alessandro Lo Cascio.

Una terribile notizia è arrivata in queste ore: a 52 anni è morto il famoso manager dei vip Alessandro Lo Cascio. Molto apprezzato per il suo lavoro e per il modo di porsi, l’uomo aveva collaborato anche con Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà e tanti altri del settore.

Morto il manager dei vip Alessandro Lo Cascio

lutto mano candela

È morto all’età di 52 anni Alessandro Lo Cascio, storico manager dei vip e agente di grandi nomi dello spettacolo. L’uomo aveva lavorato, come anticipato, anche con Gina Lollobrigida a Raffaella Carrà. Da quanto si apprende, l’uomo è scomparso per un attacco di cuore improvviso.

Sui social sono già tantissimi i messaggi di cordoglio e di sorpresa per quanto accaduto. Tra i tanti vip che hanno deciso di dedicarli un ricordo anche Mara Venier che, sul suo profilo Instagram, ha salutato il 52enne con un pensiero molto dolce: “Alessandro eri gentile, buono, generoso, troppi dolori per te! Ti volevo tanto bene”.

Anche Sandra Milo ha voluto dedicare a Lo Cascio un pensiero molto profondo e toccante: “Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio”. E ancora: “Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore, dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano. Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita”.

“Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri. Ma di lui mi resterà l’ultima immagine di un viso sereno, disteso, non contratto dalla morte sopraggiunta improvvisa e questa è l’unica cosa che mi dà conforto in questo momento di grande dolore in cui le regole ferree dello spettacolo non mi consentono di fermarmi. Neppure di fronte alla morte un artista può abbandonare il proprio lavoro”.

Di seguito anche un post Instagram condiviso da Mara Venier che conosceva il compianto manager:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG