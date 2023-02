Televisione, privato e non solo. Alberto Matano affronta diversi temi legati alla sua vita e lo fa con la solità sincerità che lo contraddistingue.

Uno dei volti più apprezzati della tv è senza dubbio quello di Alberto Matano. Il presentatore Rai ha parlato a Il Messaggero confidando diverse curiosità sulla sua vita, privata e professionale. Particolare spunto su La Vita in Diretta, trasmissione di cui è conduttore, ma che all’inzio non lo vedeva troppo “convinto”…

Alberto Matano tra tv, programmi e colleghi…

Si parte subito forte con un pensiero sulla sua ambizione di condurre un programma in prima serata: “Dopo quattro anni di pomeridiano con La Vita in Diretta sono pronto? Sì, certo. Sono pronto. Ready to go”. E su come potrebbe essere la trasmissione: “Me lo immagino sicuramente all’insegna dell’intrattenimento e dell’evasione, ma anche con un po’ di sostanza. Diciamo che penso a qualcosa che in Italia ancora non c’è. La gente per essere rassicurata tende a mettere tutto dentro una categoria, cosa che ha segnato da sempre la mia vita, dall’orientamento sessuale alle scelte professionali, ma io la vedo così”.

Curiosità proprio sulla conduzione de ‘La Vita in diretta’ che Alberto Matano ha confessato di non aver accettato subito: “Lo guardavo nei monitor al Tg1 e pensavo: “Mah…”. E quando me l’hanno offerto non volevo neanche farlo. Ho impiegato un paio di settimane ad accettare. Devo ringraziare alcuni amici veri che mi hanno fatto capire quanto fosse importante”.

Si passa a tema Sanremo 2023: “Io a condurlo un giorno? È impensabile accostare il mio nome al Festival. Amadeus è il migliore e vorrei vederlo all’Ariston ben oltre la scadenza del suo contratto, l’anno prossimo. A me basterebbe la prima serata. E poi ho il mio romanzo. Ci sto lavorando dal 2019 e vorrei pubblicarlo entro l’anno”.

Sulla chiacchierata vicenda con Lorella Cuccarini con cui i rapporti non sarebbero dei migliori, infine, il giornalista e conduttore ha detto: “Cosa è successo? Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare la sua La notte vola…”.

Di seguito un vecchio post Instagram del conduttore felice della sua trasmissione in Rai:

