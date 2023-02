La nota conduttrice di Forum Barbara Palombelli ha commentato la relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GF Vip.

La relazione nata al GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sta tornando a prendersi la scena. Dopo il bel rapporto iniziale, tra dolcezza e anche qualche gesto di intimità, le cose, dopo mesi, sembrano essere peggiorate. A commentare quanto sta accadendo nella Casa, anche Barbara Palombelli, conduttrice di Forum, programma dal quale arriva proprio Edoardo.

I Donnalisi e il commento di Barbara Palombelli

Barbara Palombelli

Intervenuto a Tv Talk, Barbara Palombelli ha espresso, in modo diretto e con un velo ironico, quella che è la sua visione del rapporto tra i “Donnalisi”.

“Sì, ho visto e sono felice per lui”, ha esordito la conduttrice a proposito del percorso di Edoardo Donnamaria. E ancora: “Volevo dire che il successo di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip che ha fatto qui da noi a Forum. Perché è riuscito in queste settimane, anzi, ormai mesi di reality, a dare ogni volta, a spaccare il capello in quattro parti, poi in quattordici, poi in venticinque”.

Singolare anche il commento finale: “Che poi è quello che facciamo noi sulle relazioni amorose. Lui a Forum ha talmente imparato bene, che sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa e comporterebbe una sentenza”.

Insomma, per la Palombelli, la storia dei Donnalisi è più o meno come quelle che vedono ogni giorno a Forum e per il ragazzo l’esperienza nel “tribunale” più famoso d’Italia è stata una palestra…

Chissà cosa ne penseranno i protagonisti quando verranno a conoscenza di questo “paragone”.

Di seguito anche il post su Twitter di Tv Talk con le parole della conduttrice sui due ragazzi al GF Vip e i relativi commenti ricevuti via social dopo queste affermazioni:

«il successo di Edoardo Donnamaria al #GFvip si deve alla sua esperienza a Forum» Barbara Palombelli #tvtalk pic.twitter.com/3LraKTBwGd — Tv Talk (@TvTalk_Rai) February 4, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG