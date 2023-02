Retroscena sulla Famiglia Reale ed in particolare su William e Kate e le loro regole per i tre figli. Ecco cosa succede se non viene rispettata.

Si sa, nella Famiglia Reale, qualsiasi essa sia, ci sono delle regole da rispettare e dei protocolli. Ma quanto è stato recentemente svelato su William e Kate, Principe e Principessa del Galles, e i loro figli è davvero curioso. Esiste una regola che i tre piccolo reali inglesi devo rispettare altrimenti scatterà una particolare “punizione”.

La regola di William e Kate per i figli

Kate Middleton Principe Wiliam

Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla Famiglia Reale inglese al The Sun, esisterebbe una regola decisamente rigida che William e Kate avrebbero imposto ai loro tre figli: George, di 9 anni, Charlotte di 7 e Louis di 4. Di cosa si tratta? Ci sarebbe il divieto di urlare in pubblico e in casa.

Ai tre piccoli è fatto assoluto divieto di urlare tra le mura domestiche e, ovviamente, negli altri appuntamenti di rito dove devono apparire. Cosa accade nel caso in cui non mantengano fede alla regola? La punizione è davvero particolare.

Il bambino, in caso di urla, verrebbe allontanato immediatamente e portato in un posto non “di punizione” ma un luogo dove possa comprendere meglio di aver commesso un errore. Infatti, come sottolineato anche dalla fonte al tabloid inglese, non esiste un angolo “punitivo” ma un approccio, da parte dei due genitori, di calma e comprensione per far riflettere i propri figli.

A quanto pare, il Principe e la Principessa del Galles puntano su un approccio genitoriale innovativo che possa dare modo ai figli di esprimersi quando devono in termini di creatività ma allo stesso tempo che possa far capire loro gli errori quando questo dovessero verificarsi.

Di seguito anche un post Instagram dell’account ufficiale del Principe e della Principessa del Galles con tutta la famiglia:

