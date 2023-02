Sorpresa a Uno Mattina in Famiglia, programma Rai, dove Tiberio Timperi è stato costretto alla conduzione da casa causa Covid.

Una particolare curiosità a Uno Mattina in Famiglia di ieri, sabato 4 febbraio e oggi 5. Alla condizione in studio non c’era Tiberio Timperi. Il conduttore, infatti, è stato costretto a “dirigere le operazioni” da casa sua. Il motivo? Si è preso il Covid e lo ha comunicato questa mattina anche se già si era capito in precedenza…

Tiberio Timperi col Covid: come sta

Tiberio Timperi

Tiberio Timperi è stato costretto a condurre il suo programma da casa con l’aiuto di Ingrid Muccitelli e Monica Setta che, invece, erano presenti in studio. Il giornalista ha contratto il Covid e con un post su Instagram ha avvisato i fan della particolare conduzione tra le mura della sua abitazione.

“Sono anni che sostengo l’importanza di andare in onda da casa visto il titolo del programma, In Famiglia. Finalmente ce l’ho fatta. Non solo penso positivo ma lo sono anche. Al Covid…”, ha spiegato quindi il presentatore.

Nella mattinata di domenica 5 febbraio, ecco un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: “Sono a casa, sono positivo. Siamo positivi dai”, ha scherzato prima dell’avvio del programma ‘Uno mattina in Famiglia’.

Infine ha anche aggiunto, sempre in tono molto ironico: “Oggi mi sentirò particolarmente a casa su Rai Uno”.

Da quanto sembra, l’uomo sta meglio anche se leggermente raffreddato. In studio comunque tutti sentono la sua mancanza e anche Ingrid Muccitelli, tra i volti del programma spinoff di Uno mattina, ha commentato via social: “Tiberio, sta casa aspetta a te! Io e Monica Setta ci accontentiamo di abbracciare il tuo cartonato, solo per questo weekend eh!”.

A questo punto la speranza è che il conduttore possa rimettersi presto e tornare al comando della trasmissione per la gioia dei suoi telespettatori.

Di seguito anche il post Instagram del conduttore prima della diretta:

