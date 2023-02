La sfida cui è stato sottoposto il ballerino Samu ha finalmente un esito.

Samu era finito in sfida come punizione per il Capodanno gate che, ancora una volta, è tornato ad essere protagonista dell’appuntamento di oggi, 5 febbraio, di Amici. Raimondo Todaro aveva deciso di sottoporre il suo ballerino ad una prova contro Mattia per testare se meritasse o meno di continuare il suo percorso nel talent show. E, dopo settimane in cui la sfida tra Samu e Mattia è stata rimandata, il pubblico ha finalmente conosciuto l’esito del confronto.

Samu resta ad Amici 22

Samu è stato così ritenuto all’altezza di proseguire il suo percorso ad Amici: Todaro gli ha riconsegnato la maglia della scuola e lui può ancora sperare di essere uno degli allievi che accedono al Serale.

La prova è stata giudicata da Francesca Bernabini, che entrata in studio ha chiesto ai due ragazzi di sfidarsi su una comparata nell’hip-hop. La prova è stata così dimostrata da Giulia Stabile. Alla Bernabini non è però bastata questa sfida per prendere una decisione, ha quindi chiesto di scontrarsi su una comparata di modern. Questa volta a dimostrare la prova è stato Simone Nolasco.

Si è cosi concluso il confronto tra Samu e il suo sfidante. Francesca Bernabini ha deciso di far rimanere nella scuola Samu.

