Maria De Filippi durante la puntata del 5 febbraio di Amici, ha affermato rivolgendosi a Peppe Vessicchio: “Mancherai”.

Nella puntata di oggi, 5 febbraio, tra i giudici che hanno dovuto valutare la gara di canto era presente Peppe Vessicchio. Al termine della gara Maria de Filippi rivolgendosi al direttore d’orchestra ha affermato: “So che quest’anno non sarai presente al Festival di Sanremo, mancherai”.

Vessicchio ha quindi prontamente replicato: “Me lo guardo dal televisore”. Ha poi aggiunto che quest’anno non sarà presente al Festival come direttore d’orchestra, ma che ha avuto la grande opportunità di intervistare i ragazzi in gara.

Beppe Vessicchio

Il grande assente di Sanremo

Già nei giorni era arrivata la notizia ufficiale dell‘assenza di Peppe Vessicchio dal palco dell’Ariston. A svelarlo era stato proprio lui in persona nel corso di un’intervista a La Stampa: “Quest’anno poso la bacchetta, Sanremo 2023 lo faccio solo a parole. Ho deciso di fare un podcast”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG