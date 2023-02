Nella puntata di Amici di oggi, 5 febbraio, un allievo non è presente in studio. Di chi si tratta?

E’ iniziata una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Tutti gli allievi sono presenti in studio a parte Aaron, il cui banco è rimasto vuoto. In studio non si sono fatti riferimento al ragazzo, sarà colpa di un influenza di stagione o sotto c’è qualcosa di più? Vedremo se nei prossimi giorni emergerà qualche nuovo dettaglio.

Maria de filippi

Le gara di ballo e canto

La puntata ha visto vincere la sfida di canto Niveo. La giuria chiamata a giudicare i ragazzi nelle loro esibizioni era formata da: Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio. Per quanto riguarda la danza, invece, Rossella Brescia. La gara ballo è stata vinta da Maddalena.

