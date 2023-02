Ennesimo colpo di scena ad Amici 22: dopo aver palesato la sua insofferenza, la ballerina Megan lascia Todaro per Emanuel Lo.

A poche settimane dall’inizio del Serale, la Scuola di Amici di Maria De Filippi continua ad essere sottoposta ad una serie di colpi di scena clamorosi. Dopo il Capodanno gate che ha portato all’esclusione di alcuni concorrenti, la classe continua ad essere stravolta da una serie di cambiamenti in aspettati. Nell’appuntamento pomeridiano di oggi, 5 febbraio, è stata la ballerina Megan la protagonista di una decisione che – forse – molti si attendevano: è passata nella classe di Emanuel Lo.

Megan e lo sfogo contro Raimondo Todaro

Già nel corso del daytime, Amici 22 aveva raccontato l’insofferenza di Megan nei confronti di Raimondo Todaro, suo insegnante sin dall’inizio del programma.

“Devo ammettere che ho paura, perché sono entrati ballerini forti e mi sento un po’ inferiore rispetto agli altri – aveva confessato lei in un confronto con Emanuel Lo – .E poi sinceramente non mi sento appieno valorizzata dal mio professore. Non mi sento totalmente compresa da lui. Sia in sala che in studio voglio spingere, tirare fuori tutto…”.

Così, dopo essersi esibita nel corso del pomeridiano della domenica, Megan ha ricevuto ancora i complimenti di Lo che ha chiesto a Raimondo se Meghan potesse entrare nella sua squadra. Maria De Filippi ha quindi chiesto alla ragazza il suo pensiero che ha affermato di essere pronta a fare un cambiamento. Raimondo Todaro ha accettato la sua scelta senza polemiche, forse già consapevole che i loro rapporti non sarebbero durati a lungo.

