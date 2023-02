Una sorta di resa dei conti ad Amici tra Maria De Filippi e il cantante Wax. Il confronto è tra la padrona di casa e lo studente.

Non manca un “lieto fine” nella puntata domenica di Amici. Protagonista la padrona di casa Maria De Filippi e l’allievo Wax. Tra i due è andato in scena un vero e proprio chiarimento dopo che lo studente si era lamentato per un trattamento non esattamente cordiale da parte di professori e tutto l’ambiente.

Amici, Maria De Filippi e Wax a confronto

Maria De Filippi

Dopo una settimana complicata, fatta anche di qualche polemica, Wax ha dovuto fare i conti con Maria De Filippi.

Il cantante seguito da Arisa è tornato a parlare con le Regina di Mediaset di quanto accaduto a Capodanno in quanto, secondo il ragazzo, molta della pressione nei suoi confronti di questo ultimo periodo era derivata proprio da quei fatti andati in scena un mese fa con l’arrivo del 2023.

Proprio sulla vicenda, Maria ha deciso di avere un face to face con lui. Infatti, già la scorsa settimana Wax era parso molto deluso e arrabbiato per diverse critiche che gli erano arrivate pure da Anna Pettinelli, giudice esterno per l’occasione.

L’allievo aveva lamentato un accanimento nei suoi confronti ed è per questo che la conduttrice ha voluto mettere un punto finale su tutto. La De Filippi ha spiegato con molta onestà di aver trattato male Wax intenzionalmente ma di averlo fatto per il suo bene per fargli capire la gravità delle sue azioni ed in generale di quello che era capitato.

Alla fine tra i due è stato quindi un confronto a lieto fine. Maria ha affermato un studio: “In queste ultime settimane sei stato impeccabile”.

Di seguito quello che era stato un recente sfogo di Wax dopo un compito che gli era stato assegnato dal maestro Rudy Zerbi:

