“Se gli darai la sufficienza nel compito, gli darò la maglia del serale”.

Cosa è successo nella puntata di Amici del 5 febbraio? “Se darai la sufficienza nel compito a Samu, gli darò la maglia del serale”: queste le parole di Emanuel Lo. Samu si è cosi esibito nel compito, preparato in settimana ma la maestra Celentano ha affermato che gli è sempre piaciuto il movimento del ballerino, ma a livello di linee e di tecnica “non ci siamo proprio”.

Samu non ha quindi convinto la maestra Celentano che non gli ha dato la sufficienza, ed è quindi tornato a posto senza la maglia del serale.

Alessandra Celentano

Le parole di Emanuel Lo

Il suo insegnante Emanuel Lo non è d’accordo però con la maestra Celentano, ha quindi affermato rivolgendosi al suo allievo: “Mi dispiace questa maglia dovrà attendere, ma per me in questa prova sei sufficiente”. Vedremo quindi se Samu riuscirà a prendere la maglia del serale nelle prossime puntate.

La puntata ha visto anche il chiarimento a lieto fine tra Maria De Filippi e Wax per la questione del “capodanno gate”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG