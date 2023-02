Rosanna Lambertucci si racconta a Verissimo per la prima volta.

Rosanna Lambertucci, era sposata con Alberto Amodei da cui ebbe una figlia. Tristemente, lui scomparve nel 2014. Anche se si erano già separati, i due erano ancora molto legati. Ha raccontato di averlo trovato immobile sul letto un giorno, e che con l’aiuto di un cameriere lo portò in ospedale dove fu operato al cervello dal Professor Giulio Maira, ma morì comunque due anni dopo.

Questi anni furono molto dolorosi per lei. Ha iniziato a lavorare alla Rai con la rubrica “Domande a Radiodue” e poi è passata alla televisione con programmi come “S come Salute”, “Più sani e più belli” e “Luna Park”. Ha anche condotto il programma “La salute vien mangiando” e ha scritto per diverse testate.

Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci: sua figlia Angelica

Rosanna Lambertucci, considera sua figlia, “la figlia del miracolo”.

Dopo diversi aborti, per problemi alle tube, riesce a partorire Angelica.

Rosanna Lambertucci e i disturbi alimentari

In giovanissima età, a seguito di una delusione d’amore, ha attraversato un periodo molto difficile, conoscendo sia l’anoressia che la bulimia. Grazie alla vicinanza di una cagnolina è riuscita ad uscire dal tunnel. Per questo motivo, Rosanna, nutre un amore speciale verso tutti gli animali.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG