Fratelli d’Italia interviene sul Festival di Sanremo 2023 e chiede l’esclusione di Rosa Chemical dalla gara: “Spot pro gender e sessualità fluida”.

La politica approda a Sanremo 2023 in seguito all’intervento della deputata di Fratelli d’Italia, Maddalena Morgante, che con un intervento alla Camera ha ritenuto inaccettabile la partecipazione del rapper Rosa Chemical alla kermesse musicale. Il motivo? I contenuti del brano Made in Italy, che vertono su “sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans”.

Accuse contro Rosa Chemical, ora si parla solo di lui

“La ‘rivoluzione fluida’ era già da tempo al teatro Ariston, ma trasformare il Festival di Sanremo, appuntamento che ogni anno tiene incollato allo schermo famiglie e bambini ed è emblema della tv tradizionale convenzionale, nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno – ha commentato la rappresentante di Fdl – . Il Festival della canzone rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi e che da sempre Fratelli d’Italia contrasta”.

Ritenendo “inaccettabile che tutto questo possa avvenire non soltanto sulla tv di Stato […] non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto di fronte ai tantissimi bambini che guarderanno la tv per una serata in famiglia”, la Morgante ha auspicato che la partecipazione di Rosa Chemical a Sanremo 2023 possa essere cancellata.

Il risultato di questo intervento è stato del tutto contrario alle aspettative dell’esponente di Fdl: ora tutti parlano di Rosa Chemical, il rapper torinese è nei trend topic di Twitter e la curiosità intorno al suo brano si è moltiplicata in maniera esponenziale.

