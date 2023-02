I Cugini di campagna si sono esibiti a Sanremo 2023 dopo la performance folle di Blanco: la band non ha perdonato il giovane artista.

La follia di Blanco sul palco del Festival di Sanremo 2023 ha colto tutti alla sprovvista, da Amadeus agli addetti ai lavori, passando anche per i colleghi. E, proprio alcuni di loro, hanno commentato quanto accaduto ai microfoni del Corriere della sera: se Gianluca Grignani ha ritenuto ciò che è successo nulla di deprecabile, i Cugini di campagna si sono mostrati più severi nei confronti del 19enne bresciano.

I Cugini di campagna su Blanco: “Figuraccia per Amadeus”

Tiziano Leonardo dei Cugini di campagna ha ammesso che, saliti sul palco dell’Ariston dopo la follia di Blanco, hanno temuto di scivolare sulle rose.

“Morandi è stato grande perché si è piegato per spazzare e ha dimostrato a questo giovane che poteva benissimo fare lui perché non era di sua competenza fare questa cosa – ha commentato Nik Luciano – .C’è stato un momento in cui lui non sentiva, ma non doveva fare quella cosa”.

“Ha fatto fare anche una figuraccia ad Amadeus che lo ha invitato dopo la vittoria dell’anno scorso, il pubblico non voleva nemmeno riascoltarlo, l’ha presa male – ha aggiunto il cantante biondo dei Cugini di campagna – .I fiori sono l’emblema di Sanremo, non si fa!”.

“Dovrebbe chiedere scusa – ha concluso l’artista, mentre il collega Tiziano Leonardo si è mostrato più comprensivo nei confronti di Blanco – . Momento di estremismo, ma posso capire che quando va via l’audio sono momenti tosti. Posso capire un momento giovanile di slancio…”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG