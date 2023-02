A raccontare quanto è successo dietro le quinte di Sanremo 2023 al maestro Beppe Vessicchio è stato Fedez. Il rapper, che sta conducendo il podcast Muschio Selvaggio direttamente dalla riviera ligure, sta trascorrendo molto tempo in compagnia del direttore d’orchestra. Entrambi nello stesso hotel, seppur impegnati su progetti diversi, Fedez e Vessicchio hanno condiviso lo stesso studio di registrazione e, proprio lì, il maestro è stato vittima di un piccolo incidente.

Dopo aver mostrato il momento della colazione insieme a Beppe Vessicchio, Fedez ha inquadrato l’occhio nero del direttore d’orchestra.

L’hotel presso cui entrambi stanno alloggiando è ricco di vetrate e il maestro è andato a sbattere proprio contro una di queste.

“Dovete sapere che ieri il maestro voleva entrare da qua – ha spiegato Fedez inquadrando una parte delle vetrate – . Ed è andato a sbattere: sembra abbia fatto un incontro con Connor McGregor!”.

“Oggi sono entrato dalla porta – ha scherzato Vessicchio con tanto di occhio nero, mentre Fedez ironizzava – . Sì, da quella giusta!”.

