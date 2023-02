La furia di Oriana Marzoli si abbatte su Antonino Spinalbese: la venezuelana lo smaschera e il Gf Vip tenta la censura.

Oriana Marzoli sta attraversando ore difficili nella casa del Gf Vip a causa dei rapporti tesi e poco chiari con Daniele Dal Moro. Lei sembra essersi innamorata, mentre lui continua ad avere dei dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti. Nella discussione tra i due si è inserito anche Antonino Spinalbese e Oriana, stanca di doverlo ascoltare, ha sbottato lanciandogli pesanti accuse.

Oriana furiosa, così sbugiarda Antonino

“Ma fatti i ca**i tuoi, sei ridicolo. Fai il profondo, il sensibile, ma sensibile di sto ca**o”, ha urlato la Marzoli a Spinalbese, che si è espresso in favore di Dal Moro.

Così, a poche ore di distanza dall’attacco contro l’ex di Belén Rodriguez, Oriana si è lasciata andare ad uno sfogo che ha definitivamente smascherato Antonino.

“Lui non poteva vedere niente perché era fuori in ospedale. Non ha visto niente in nessuna clip, non c’era. Ricordo tutto – ha sbottato lei – . Ha ammesso di avere avuto il telefono. Lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono!”.

“Adesso lo dico, non me ne frega niente – ha continuato furiosa Oriana, mentre la regia del Gf Vip tentava di abbassare l’audio – . Lo ha detto a tante persone in questa casa. Tutti sono amici suoi ma dopo parlano…”.

In questo modo, Oriana ha confermato che Antonino ha avuto la possibilità di comunicare con l’esterno nei giorni in cui è stato ricoverato ed era assente dalla casa del Gf Vip.

“LO SAPPIAMO TUTTI CHE AVEVA IL TELEFONO ANTONINO E ORA NON ME NE FREGA UN CAZZO LO DICO”



La reina che sputtana tutti.

Iniziate a tremareeee🔥#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/Ni7VglcVBm — Saraa✨ (@Saramili16) February 7, 2023

