La partecipazione di Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023 ha scatenato una serie di commenti e polemiche fin dall’inizio, quando l’artista ha deciso di non concedere alcuna intervista fino alla fine della kermesse musicale. Nel corso della prima serata del Festival, la Oxa è stata la prima ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston e la canzone, Sali (Canto dell’anima), ha diviso pubblico e stampa.

La cantante, però, non ha accettato le critiche di chi ha espresso giudizi negativi sul brano in gara a Sanremo 2023 e con un post Facebook ha sbottato.

“La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano ‘Sali (Canto dell’anima)’ – si legge sulla pagina social della cantante – . Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano”.

“Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione”, ha concluso lo staff di Anna Oxa, allegando al post Facebook un’immagine che spiega brevemente cosa sia l’analfabetismo funzionale.

