Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 era uno dei pochi volti noti ad avere ancora su Instagram un profilo di coppia. “Giovanna e Amadeus” era il nome dell’account con cui il volto di Rai 1 e la moglie si raccontavano sui social e interagivano con gli utenti. Ma la presenza di Chiara Ferragni alla 73esima edizione del Festival della musica italiana ha dato vita alla “separazione social” della coppia: ora Amadeus ha un suo profilo personale.

Il profilo Instagram di Amadeus è stato aperto proprio da Chiara Ferragni nel corso della prima serata del Festival.

Autorizzata da Giovanna Civitillo, l’imprenditrice digitale ha creato il primo account del conduttore di Sanremo 2023 – Amadeus sono io – e in pochissime ore ha raggiunto più di 500mila follower.

Al momento, sul profilo Instagram di Amadeus ci sono solo pochi scatti, realizzati direttamente da Sanremo, e un video registrato in diretta dal Teatro Ariston.

A decidere di seguire Amadeus nella sua avventura social in solitaria sono stati milioni di utenti, ma anche tantissimi personaggi dello spettacolo.

Il conduttore ha anche registrato le sue prime storie Instagram e, riprendendosi mentre fa colazione prima della conferenza stampa, ha raccontato: “Chiara Ferragni ha detto che ora sono diventato social, ma questo è il massimo che riesco a fare: spero vi piaccia”.

View this post on Instagram

