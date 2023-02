L’emozione ha giocato un brutto scherzo a Chiara Ferragni, protagonista di una gaffe con i Coma Cosa: il web ironizza.

Chiara Ferragni è approdata sul palco del Festival di Sanremo 2023 senza nascondere la grande emozione per il debutto in televisione. Sin dalla prima conferenza stampa che ha anticipato l’inizio della kermesse musicale, l’imprenditrice digitale ha sottolineato di voler “normalizzare le emozioni”, preparandosi a possibili gaffe motivate dall’ansia. E, nel momento della presentazione dei Coma Cose, l’emozione le ha giocato un brutto scherzo.

La gaffe della Ferragni e l’ironia del web

Chiamata da Gianni Morandi a presentare i Coma Cose, in gara a Sanremo 2023 con il brano L’addio, Chiara Ferragni è arrivata sul palco dell’Ariston con il classico biglietto in mano.

Prima di annunciare gli autori della canzone in gara, l’influencer si è protesa per salutare Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, ma proprio nel momento in cui il cantante si è avvicinato, la Ferragni ha fatto un passo indietro.

Il bacio di saluto tra loro ha scatenato la risata del pubblico, Chiara si è scusata imbarazzata e ha poi proseguito con la presentazione.

Il video della gaffe, intanto, ha fatto il giro della rete e l’ironia del web non si è risparmiata: “Quando non vuoi salutare tua suocera”, “Quando all’esame c’è il professore e l’assistente”, “Quando incontri qualcuno che non avresti voluto incontrare”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG