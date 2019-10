Dove abita Al Bano: la casa del Leone di Cellino San Marco a tutta felicità

Al Bano non ha mai nascosto il grande orgoglio per la sua strepitosa tenuta in provincia di Brindisi, ma com’è la sua casa? Ve lo sveliamo…

Impossibile immaginare la vastità e la bellezza che si respira a casa di Al Bano, nel cuore della Puglia. Tutto è luce, aria pulita e natura, e ogni cosa che arriva sulla tavola è il frutto del grande lavoro della terra. Il Leone di Cellino San Marco è un artista a tutto tondo, non gli manca un pianoforte ma nemmeno il suo buon vino. Oltre 100 ettari di pura gioia per una tenuta da favola: ecco dove abita.

La casa di Al Bano: una tenuta da record

Al Bano Carrisi ha scelto di vivere a Cellino San Marco, suo paese natale che aveva lasciato a 18 anni per inseguire il sogno nella musica. Vi ha costruito una delle più belle residenze di tutta la regione, meta di visite da parte di fan e curiosi.

Ettari ed ettari di vigneti, frutteti, coltivazioni e poi la mega villa in cui scrivere, cantare, suonare, vivere, amare. È un regno incantato dove pietra e legni si sposano con il bacio rovente del sole della Puglia, e dove tutto parla di lui.

Fonte foto: https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/mediasetplay/come-vedere-in-streaming-e-la-mia-vita-il-documentario-sulla-vita-di-al-bano_b100001053_a5667

In cucina con Al Bano

La cucina di Al Bano parla di intensi sapori e colori, profumi e luce che arriva dalle ampie finestre al mattino. Carrisi è un cuoco provetto, e non si tira indietro davanti al richiamo dei fornelli!

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=hLkx87o7Erc

È un risveglio tra le bellezze naturali della sua terra, con una tavola accogliente, accarezzata dalla cornice di pareti con pietra a vista che regalano agli occhi un rustico contorno…

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=hLkx87o7Erc

Una zona living da vero re

La zona living delle tenute Carrisi è da vero re. Un camino centrale gigantesco si apre a regalare al delizioso open space una calda carezza, mentre l’artista si rilassa sulla poltrona, davanti al chiarore del fuoco acceso…

Fonte foto: https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/mediasetplay/come-vedere-in-streaming-e-la-mia-vita-il-documentario-sulla-vita-di-al-bano_b100001053_a5667

Impossibile non innamorarsi di un’area come la sala in cui si trova una poltrona di raffinata e immensa fattura, a dominare la stanza davanti alle vetrate che si aprono sul favoloso giardino di Al Bano.

Fonte foto: https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/mediasetplay/come-vedere-in-streaming-e-la-mia-vita-il-documentario-sulla-vita-di-al-bano_b100001053_a5667

Le colonne sono un grande leitmotiv della casa dell’artista, dove dominano il bianco e i caldi toni dell’ocra. Tende raffinatissime orano le finestre e gli angoli sono occupati da finissimi oggetti di design, in pietra o ferro battuto.

Le terre di Al Bano: vini e natura

A casa di Al Bano non poteva mancare la forte presenza della natura, che lui ama profondamente e che gli regala fantastici frutti.

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=6r35EnlnlH0&t=543s

Dai vigneti produce una serie di ottimi vini che occupano le sue cantine, e sono uno dei più grandi motivi di orgoglio per l’artista.

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=6r35EnlnlH0&t=543s

Ogni botte ha un nome, come i suoi più grandi successi: da “Felicità” a “Nostalgia canaglia“, è un mondo di sapori e note che arrivano dalla sua amata Puglia.

Poi le scuderie con i cavalli, un giardino immenso e una piscina, boschi, colline con piccoli rifugi per riflettere a diretto contatto con la natura. A casa Carrisi, dove non mancano una splendida enoteca e un parco con hotel dotato di spa e ristorante, l’atmosfera è davvero da sogno…

Fonte foto: https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/mediasetplay/come-vedere-in-streaming-e-la-mia-vita-il-documentario-sulla-vita-di-al-bano_b100001053_a5667

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=hLkx87o7Erc

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=6r35EnlnlH0&t=543s