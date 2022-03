La vediamo spesso in tv, regina di ironia e divertimento sui social, ma sapete dove vive esattamente Victoria Cabello? Partiamo alla scoperta della sua casa nel cuore di Milano…

Victoria Cabello, noto volto della tv e concorrente di Pechino Express 2022 con Paride Vitale nel team “I Pazzeschi“, vive in una splendida casa nel cuore del capoluogo lombardo. L’avete mai vista? Vi portiamo subito dentro la sua casa, tra angoli di relax, libri e tanta luce!

La casa di Victoria Cabello a Milano

Da tempo a Milano, Victoria Cabello vive in un delizioso appartamento che spesso appare in vari scorci social, tra video e fotografie divertenti in compagnia del suo inseparabile cane Silvano. La casa contiene alcune chicche, dalle decorazioni storiche sul soffitto agli ampi balconi, passando per elementi vintage che rendono il design ancora più colorato e personale!

Nella zona living c’è un delizioso salotto con open space e sala da pranzo, dove regna sovrano un tavolo in vetro…

Non mancano poltrone colorate e tantissima luce naturale, complici le ampie vetrate che incorniciano la grande sala dell’appartamento.

A casa di Victoria Cabello un’oasi di libri…

A casa di Victoria Cabello, come mostrano alcuni video e foto su Instagram, c’è tanto spazio per i libri. Nella zona living del suo appartamento spicca una libreria stracolma di titoli!

La vediamo spesso nei contenuti che lei stessa pubblica sui social, e non mancano piccoli dettagli come cornici e foto…

Il pavimento di casa Cabello è in parquet, elemento che rende ancora più accogliente gli spazi con il suo caldo abbraccio sulle note di un colore chiaro e naturale.

… e porte dorate che rendono casa Cabello super chic!

In alcune immagini mostrate da Victoria Cabello si nota inoltre la presenza di porte dorate che rendono il salotto ancora più chic e originale! “Dettagli” che non hanno pretese di passare inosservati all’occhio dei suoi tantissimi follower!

