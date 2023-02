Attenzione puntata su Chiara Ferragni e Fedez, protagonisti di una litigata dopo il bacio del rapper con Rosa Chemical nel corso dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2023. Dopo quanto accaduto sul palco dell’Ariston, l’imprenditrice digitale è apparsa assai infastidita, tanto da rimproverare il marito e rispedirlo a sedere in prima fila con tanto di volto intristito. Ma pare che la querelle tra i Ferragnez non si sia conclusa a Sanremo.

Già qualche ora prima della finale di Sanremo 2023, Fedez ha fatto una diretta Instagram con la moglie Chiara Ferragni, che è apparsa assai infastidita dal fatto che il marito fosse brillo.

“Fammi dire una cosa…!”, ha esclamato Fedez, mentre Chiara si mostrava un po’ annoiata: “Dai dimmi! Voglio andare a struccarmi e poi di là”.

“Oggi ci siamo rivisti dopo quanti giorni? – ha continuato il rapper lasciando subito perplessa la moglie, che più volte lo ha invitato a “non raccontare ‘sta roba” – .Volevo solo dirti che è stato bello rivederti!”.

“Ah certo! Bello, bellissimo… – ha chiuso subito lei – . Ma sei un po’ brillo amore? Vabbè, chiamami quando hai finito la diretta!”.

Così la Ferragni si è scollegata da Instagram lasciando il marito da solo a parlare. Intanto, dopo quanto successo con Rosa Chemical, Fedez ha fatto perdere le sue tracce. Che ci sia maretta in casa Ferragnez? Si vocifera che lei sia tornata a Milan, mentre lui è rimasto a dormire in hotel.

