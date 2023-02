Tuta rossa, scarpe da ginnastica e…pancione in vista: così Rihanna ha infiammato l’half time del Super Bowl lasciando tutti a bocca aperta.

Erano sette anni che Rihanna non saliva sul palcoscenico e non si esibiva davanti al pubblico. Poco prima del Super Bowl 2023, vinto da Kansas City, l’artista delle Barbados aveva annunciato che la sua esibizione sarebbe stata strepitosa: e così è stato. Tornata per una performance live in cui ha intrattenuto il pubblico con un medley dei suoi successi più importanti, Rihanna non ha nascosto il pancione.

Rihanna incinta del secondo figlio

“Non salgo su un palco da sette anni – ha spiegato Rihanna alla vigilia del Super Bowl – Ma c’è qualcosa di esaltante in questa sfida. Ed è importante per me farlo quest’anno. È importante per la rappresentazione, è importante che mio figlio lo veda”.

“Continuavo a domandarmi: ‘Sei sicura? Sono a soli tre mesi dal parto. Dovrei prendere decisioni importanti come questa in questo momento? Potrei pentirmene’”, ha rivelato lei ammettendo di aver avuto qualche incertezza prima di accettare la proposta del Super Bowl.

Il primo figlio della cantante è nato lo scorso 13 maggio 2022 dalla relazione con il rapper ASAP Rocky, presente anche lui in occasione della manifestazione.

A distanza di pochi mesi dalla nascita del primogenito, quindi, Rihanna è tornata ad esibirsi live e ha sfoggiato nuovamente il pancione rendendosi protagonista di una performance spettacolare.

“Quando diventi mamma succede qualcosa per cui senti di poter affrontare il mondo: puoi fare qualsiasi cosa, e il Super Bowl è uno dei più grandi palcoscenici in assoluto, quindi per quanto spaventoso fosse, c’è qualcosa di esilarante in questa sfida”, ha commentato lei alla vigilia della manifestazione.

