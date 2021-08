La coppia hollywoodiana, Blake Lively e Ryan Reynolds hanno riprodotto il loro primo appuntamento nei dettagli per festeggiare 10 anni d’amore

La coppia hollywoodiana più amata e seguita di sempre, Blake Lively e Ryan Reynolds hanno festeggiato 10 anni d’amore in un modo molto romantico e speciale. I due piccioncini hanno deciso di replicare alla perfezione il loro primo appuntamento, del 2011.

Dal ristorante all’abbigliamento: tutto è stato riprodotto nei minimi dettagli dalla coppia

Blake e Ryan si sono dati appuntamento per la prima volta, nel lontano 2011 nel ristorante O Ya sushi di Boston. Dieci anni più tardi sono ancora insieme e perdutamente innamorati e decidono di tornare nel locale dove tutto è iniziato:”Se non fosse per questo posto, non staremmo insieme“. La coppia di star ha 3 splendide figlie ed è sempre più complice ed affiatata, documentando sui social piccoli dettagli del loro amore come questo.