Compagno ed allenatore, Matteo Giunta fa una dedica a Federica Pellegrini su Instagram per celebrare i suoi successi dopo il ritiro

La “Diva” dei 200 stile libero, Federica Pellegrino, ha deciso di ritirarsi annunciandolo durante le Olimpiadi di Tokio 2020. Il suo compagno e allenatore Matteo Giunta, esprime in una bellissima dedica sui social tutto il percorso professionale che ha contraddistinto la campionessa.

La profonda dedica di Matteo Giunta:” È stato un viaggio incredibile , mi hai fatto provare emozioni indimenticabili”

Un messaggio lungo e commovente che commemora anni di sacrifici, di lavoro e sudore che hanno portato Federica Pellegrini ad entrare nella storia dello sport. Matteo Giunta augura alla sua fidanzata di iniziare un nuovo percorso ricco di successi come il precedente, rimanendo sempre al suo fianco come ha fatto fino ad ora.

Nel messaggio su Instagram Giunta dichiara: “Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile , mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente.”

Continua:”Ogni volta che sei “caduta”, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ció che era tuo… sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella”.