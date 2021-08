Dopo la storia con Gigi D’Alessio Anna Tatangelo non nasconde più il proprio amore: eccola paparazzata mentre si gode le coccole con il rapper Livio Cori.

Le indiscrezioni pubblicate da Chi parlano chiaro: si direbbe che Anna Tatangelo non ha più intenzione di nascondere il proprio amore. La cantante è infatti stata fotografata per la prima volta mentre si scambia baci e coccole con il rapper Livio Cori, confermando che tra i due c’è qualcosa in più che una semplice amicizia. Le foto in questione sono la riprova che anche Anna Tatangelo è pronta a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita, proprio come l’ex compagno Gigi D’Alessio che sta per diventare padre.

La storia con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo conobbe Gigi in seguito a un concerto. La giovane cantante (all’epoca 16enne), venne infatti invitata dal padre a farsi scattare una foto insieme a Gigi D’Alessio. L’amore tra i due sbocciò ufficialmente nel 2006, e fu consacrato nel 2010 con la nascita di Andre, unico figlio della coppia. I due si allontanarono per la prima volta nel 2017, e dopo una breve riunione nel 2018 decisero definitivamente di intraprendere strade diverse nel 2020.