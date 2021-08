Gigi D’Alessio diventerà nuovamente padre in autunno insieme alla compagna Denise Esposito. Si tratta del quinto figlio dopo i tre i nati durante il primo matrimonio e uno dalla relazione con Anna Tatangelo.

La coppia formata da Gigi D’Alessio e Denise Esposito, la compagna di 26 anni più giovane, è in dolce attesa. Il celebre cantautore napoletano non ha in realtà ancora commentato questa notizia, ma le foto e le indiscrezioni pubblicate su Chi non lasciano alcun dubbio.

Si tratta del quinto figlio per Gigi D’Alessio, che ne aveva avuti tre durante il primo matrimonio con Carmela Barbato e uno durante la storica relazione con Anna Tatangelo, una delle più famose e seguite del mondo della musica nostrana.

Sempre secondo le indiscrezioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Gigi e Denise dovrebbero diventare genitori in autunno. Eccoli mentre il cantante poggia una mano con tenerezza sulla pancia della compagna:

La storia con la Tatangelo

Si tratta quindi definitivamente di un nuovo capitolo nella vita di Gigi D’Alessio, dopo la relazione con Anna Tatangelo. I due si conobbero alla fine di un concerto e ufficializzarono il loro amore nell’ormai lontano 2006. Quattro anni dopo, nel 2010, ecco che nasceva Andrea, il primo e unico figlio della coppia.

Dopo anni di apparente tranquillità, la rottura improvvisa nel 2017 che aveva sconvolto il pubblico e i fan. La coppia tornò assieme l’anno successivo, nel 2018, in un ritorno che non riuscì tuttavia a sanare le cicatrici precedenti.

Gigi e Anna si lasciano definitivamente nel 2020, con l’intenzione di voler proseguire per strade diverse.