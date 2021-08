I Maneskin pubblicano sul loro profilo Instagram un breve video in compagnia di Iggy Pop, icona e leggenda del rock. E tra i loro fan dilaga l’entusiasmo.

Bastano pochi secondi di video per scatenare l’entusiasmo di decine di migliaia di fan. È proprio questo il caso dei Maneskin, che hanno appena pubblicato sulla loro pagina Instagram un breve video dove appare il leggendario Iggy Pop.

Si direbbe che la band romana e il leader degli Stooges fossero in videoconferenza, e la clip pubblicata siano proprio gli ultimi secondi. Ecco infatti che Iggy Pop saluta i ragazzi dei Maneskin improvvisando un italianissimo “Ok, ciao eh!” prima di sparire dall’inquadratura.

Ciò che fa speculare i fan dei Maneskin è la descrizione del post: “Keep an eye on this.

Soon @iggypopofficial“, traducibile in “Tenetelo d’occhio. Presto, Iggy Pop”, che potrebbe far presagire a un’eventuale collaborazione tra una leggenda storica e un astro nascente del panorama della musica rock.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

I fan più sfegatati, inoltre, ricorderanno uno scatto postato da Damiano sul suo profilo Instagram dove già trapelava la stima nei confronti di Iggy. Che una collaborazione sia davvero alle porte?