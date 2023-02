Il primo naufrago del cast della nuova edizione de L’Isola dei famosi è stato svelato e ha promesso di portare in Honduras un po’ di trasgressione.

Si scaldano i motori per l’inizio della stagione 2023 de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi è pronta per tornare al timone del reality show e, come da indiscrezioni, accanto a lei ci saranno Vladimir Luxuria e Enrico Papi nel ruolo di opinionisti. Se questi ultimi sembrano essere certi, pare che ci sia ancora qualche dubbio sull’inviato in Honduras. Intanto, il settimanale Nuovo, ha intervistato il primo naufrago ufficiale de L’Isola dei famosi.

Luca Di Carlo a L’Isola dei famosi

Tra i primi concorrenti pronti a sbarcare in Honduras per sopravvivere tra cocchi e mangrovie c’è Luca Di Carlo, il celebre avvocato di Ilona Staller.

Già protagonista negli studi televisivi Mediaset quando la sua assistita partecipava al reality show, l’avvocato del diavolo ha ufficializzato la sua presenza a L’Isola dei famosi come naufrago.

“Porterò pace, amore e trasgressione”, ha confermato al settimanale Nuovo che ha anticipato anche la possibile presenza di Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso.

La figlia e la compagna di Al Bano, però, non hanno ancora ufficializzato la loro partecipazione. “Io non escludo nulla, come ho fatto sempre sino a oggi nel corso della mia carriera – ha commentato la Lecciso, mentre la figlia ha aggiunto: “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG