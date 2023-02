Il prossimo 6 maggio Carlo d’Inghilterra verrà incoronato Re e all’evento sono stati invitati Harry e Meghan: cosa decideranno di fare?

I rapporti tra i duchi di Sussex e la famiglia reale britannica sono tesi. Dopo l’uscita del documentario Netflix e del primo libro biografico di Harry, la tensione è alle stelle ma, stando alle ultime indiscrezioni, Re Carlo III vorrebbe che la coppia fosse presente nel giorno dell’incoronazione. Per loro, però, nessun ruolo primario che, invece, pare sia stato riservato solo ed esclusivamente a William, erede al trono.

Harry e Meghan, l’invito di Re Carlo e i soldi per il divorzio

Il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III coincide con il compleanno del primo figlio di Harry e Meghan, che dunque non hanno ancora confermato la loro partecipazione.

Il figlio della Regina Elisabetta II avrebbe deciso di invitare il secondogenito per “salvare la faccia” alla famiglia reale, ma eventuali pretese da parte di Harry e della moglie non verranno esaudite.

Accanto al Re, infatti, sulla balconata di Buckingham Palace ci saranno solo William – insieme alla moglie Kate Middleton e ai figli – e la Regina Camilla.

Intanto, secondo un nuovo gossip, Re Carlo III avrebbe offerto dei soldi a Meghan Markle per divorziare da Harry. I legali del sovrano sarebbero al lavoro su un contratto di buonuscita per l’attrice americana, necessario nel caso in cui lei e Harry decidessero di divorziare.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG