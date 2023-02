Uno strano filtro Instagram usato da Chiara Ferragni le fa spuntare le corna e l’ironia del web non si fa attendere.

Il Festival di Sanremo 2023 ha segnato un momento fondamentale nella vita, professionale e privata, di Chiara Ferragni. Ma a far parlare di lei non è tanto la performance sul palco del Teatro Ariston quanto la lite tra lei e il marito Fedez nel corso della finale di Sanremo. Così, in attesa che i due tornino a mostrarsi insieme sui social smentendo così le insistenti voci di crisi e separazione, la Ferragni è tornata su Instagram con un filtro che sembra fare ironia su ciò che è successo.

Chiara Ferragni, il filtro di Instagram con le corna

In una delle ultime Instagram story postate sul suo profilo, Chiara Ferragni si è mostrata ai fan con un filtro molto particolare. Degli orsetti che le incorniciano il viso e un paio di corna sulla testa.

È stato proprio quest’ultimo dettaglio a non passare inosservato, tanto che la scelta dell’imprenditrice digitale è apparsa a molti come una risposta – forse ironica – al bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Ironia o meno, però, i Ferragnez sono da tempo assenti insieme dai social e questo particolare silenzio sta alimentando sempre più le voci di una tensione familiare.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG