Si rincorrono le voci su una presunta gravidanza di Diletta Leotta, fidanzata da alcuni mesi con il portiere Loris Karius. Parlano gli amici.

Il video girato da Diletta Leotta nel corso della settimana sanremese aveva messo in evidenza alcune forme sospette della conduttrice radiofonica. Le voci su una presunta gravidanza, quindi, hanno iniziato a farsi sempre più insistenti, ma al momento né la Leotta né il portiere Loris Karius si sono esposti a riguardo con conferme o smentite. C’è chi, però, ha contattato gli amici della coppia…

Diletta Leotta presto mamma?

Come riportato da The Pipol gossip, le persone vicine a Diletta Leotta avrebbero confermato la gravidanza della conduttrice che dovrebbe, quindi, diventare mamma la prossima estate. “Addetti ai lavori che collaborano con la Leotta confermano, la prossima estate diventerà mamma”, ha scritto il portale che si occupa di cronaca rosa.

Fanpage, invece, fa sapere di aver raggiunto telefonicamente l’entourage della speaker di Radio 105, ma nessuno ha proferito parola in merito al gossip delle ultime ore

“Fonti vicine alla conduttrice hanno riferito a Fanpage.it di non essere a conoscenza di alcuna presunta gravidanza”, scrive il portale.

Il mistero sulla presunta gravidanza della Leotta, dunque, si fa sempre più fitto.

Riproduzione riservata © 2023 - DG