Ore caldissime per Diletta Leotta che, dopo aver pubblicato un filmato, ha scatenato rumors su una possibile… gravidanza.

Non ci sono conferme, ma neppure smentite, ad ora. Ecco perché il rumors relativo alla possibile dolce attesa di Diletta Leotta si sta diffonendo a macchia d’olio. Tutta colpa di un video che la donna ha condiviso sui social e che farebbe intravedere un pancino sospetto…

Diletta Leotta è incinta?

Diletta Leotta

Attualmente fidanzata, e felicissima, con il calciatore Loris Karius, Diletta Leotta si è resa protagonista di un piccolo “giallo”. Infatti, ai fan più attenti sui social, non è sfuggito un dettaglio presente nell’ultimo video che la conduttrice ha postato su Tik Tok e che ha poi ricondiviso anche nelle sue stories Instagram.

Nel post. la conduttrice DAZN, si muove a ritmo di musica, mostra i vari look che ha avuto durante il suo soggiorno a Sanremo, dove si è recata in veste di speaker radiofonica per Radio 105, e poi… sì, pare proprio far intravedere un leggero pancino.

Proprio attraverso uno di questi outfit mostrati, sembra intravedersi una particolare forma sul ventre che ha scatenato i rumors di una possibile gravidanza.

Come detto, si tratta chiaramente solo di un rumors che ad oggi non è stato né confermato né smentito dai diretti interessati. La bella Diletta e il bellissimo Loris stanno insieme più o meno dallo scorso ottobre e sembra che le cose vadano a gonfie vele. Chissà se nei loro progetti c’è o ci sarà pure un bimbo…

Di seguito anche il video condiviso su Tik Tok che ha scatenato il rumors:

