Il successo del Festival ma anche di ‘Viva Rai 2 Viva Sanremo’ con Fiorello. Ecco di chi è stata l’idea di fare la trasmissione di notte.

Amadeus, Gianni Morandi e le varie co-conduttrici hanno avuto un grande successo al Festival di Sanremo 2023. Lo stesso si può dire di quello che è stato il “dopo festival”, ovvero ‘Viva Rai 2 Viva Sanremo’, la trasmissione condotta da Fiorello che, in occasione della kermesse, è andata in onda di notte e non di primo mattino. A raccontare come sia nata l’idea e chi ci sia dietro questo successo è stato lo stesso showman parlando a Chi.

Fiorello e il successo di Viva Rai 2 Viva Sanremo

Fiorello

“Susanna, mia moglie, è la persona che mi stimola a fare cose che mi rendono felice, anche se c’è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene – e adesso stanno andando benissimo – perché, davanti a un’idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c’è”, ha spiegato a Chi, Fiorello.

E proprio sulla moglie, lo showman ha spiegato: “Susanna mi sostiene in tutto e, lo dico pubblicamente, l’idea di fare Viva Rai2 dopo Sanremo è stata proprio sua. ‘Visto che vuoi tanto vedere il Festival – mi ha detto – perché non sposti Viva Rai2 la sera?'”.

Parlando poi dell’amicizia con Amadeus, Fiore ha detto: “Quella con Ama è un’amicizia ultratrentennale, penso che si veda dal video, che traspaia in tutta la sua autenticità. […] Amadeus ha stravolto il Festival. Lo ha cambiato, facendolo diventare il Festival 2.0., 3.0., 4.0., 5.0. Il suo Sanremo è il più social di tutti, ha raggiunto tutte le età. Ha riportato i giovani, quelli che, ormai, non sapevano più cosa fosse il Festival e i risultati si sono visti”.

Non manca un pensiero anche su Gianni Morandi considerano un “grande artista, la storia del costume italiano”. E anche un particolare sua immagine durante il Ferstival: “Gianni Morandi con la scopa in mano”.

