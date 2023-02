Nuovi “progetti” al GF Vip da parte di Antonino Spinalbese che è stato pizzicato mentre parlava di strategia per le future nomination…

Al GF Vip è tempo di strategie mirate per le nomination e per andare fino alla fine del reality. La conferma arriva dalle recenti parole di Antonino Spinalbese che è stato pizzicato mentre parlava di come ha intenzione di muoversi nei prossimi giorni in termini di nomination nel tentativo di “mandare a casa” alcuni coinquilini…

La strategia di Antonino Spinalbese al GF Vip

Antonino Spinalbese

Dopo l’ultima puntata andata in onda del GF Vip è stato tempo di confronti. In particolare Alberto De Pisis ha parlato con Antonino Spinalbese e Davide Donadei. “Questa è una nomination forte. Pensate, se vince Nikita manda in nomination Oriana, se vince Antonella manda Oriana e se vinci tu Antonino mandi Oriana”, ha detto De Pisis.

Rispondendo a tale affermazione, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha risposto: “Se sarò il preferito farò il balletto. Se nominerò lei? Non so se nomino Oriana. Adesso devo usare anche io un po’ di… ragionano tutti e adesso lo faccio anche io. Perché pensate a quando sono andati per puro caso in nomination Oriana, Nikita e George. Se io nomino Nikita, poi mezza casa manda Oriana, quindi…”.

Parole che non hanno avuto, però, un seguito perché, come spiegato da Leggo, quando Spinalbese si è accorto che le telecamere lo stavano inquadrando ha smesso di parlare. Allo stesso tempo ha provato a dissuadere anche Davide nel continuare il discorso nomination.

In tanti si sono accorti, specie via social, di quanto accaduto e in vari post stanno parlando delle strategie di Antonino e di tutti gli altri. Staremo a vedere se alla fine l’uomo riuscirà nel suo intento…

Di seguito anche alcuni post Twitter di svariati utenti che seguono le questioni nomination dei concorrenti:

Diciamo che lui ha capito finalmente che Gaele non è stata mai una vera amica con lui ma ha sempre fatto la finta amica perché e persa da Antonino poi ieri la proprio confessato perché brad ha scritto quelle parole molto forti nei suoi confronti #gintonic pic.twitter.com/8VO8qdDFIL — Angelica (@angelmel80) February 14, 2023

Ma Antonino e Davide che parlano di nomination cos'è complotto?! #Gfvip #incorvassi — Pepi (@Pepi08047533) February 14, 2023

