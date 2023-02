Non è passata inosservata la frecciata di Alfonso Signorini a Chiara Ferragni che rientra nel “dualismo” Sanremo-GF Vip.

La battaglia Rai vs Mediaset ed in particolar modo Sanremo-GF Vip si è conclusa, ma a quanto pare non del tutto. Infatti, nel corso dell’ultima puntata del reality, il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato scappare una frecciata a Chiara Ferragni e al Festival…

La frecciata di Alfonso Signorini a Chiara Ferragni

Alfonso Signorini

Durante la diretta dell’ultima puntata del GF Vip andata in onda il 13 febbraio, Alfonso Signorini ha sferrato una frecciata in piena regola a Chiara Ferragni e al Festival di Sanremo.

Nessun attacco diretto alle persone, quanto ad un format utilizzato e, secondo lui, copiato proprio dal suo reality.

Infatti, secondo il presentatore, alla kermesse musicale la Ferragni avrebbe copiato quello che Giulia Salemi fa al Grande Fratello, ovvero i commenti social con tanto di tablet dove vengono letti e mostrati meme e cose simpatiche relative alla trasmissione.

Signorini ha detto: “Bastardina col tablet molto copiata, non voglio dire di più ma molto copiata, chi ha orecchie per intendere, intenda”. Il riferimento è parso piuttosto evidente a quanto visto al Festival quando la Ferragni aveva mostrato alcuni meme divertenti di Amadeus, Gianni Morandi e altri momenti avvenuti a Sanremo.

Chissà se arriverà una risposta…

Di seguito il post su Tik Tok di un utente che si è accorto della non tanto velata frecciata del conduttore:

