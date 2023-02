Momento decisamente sopra le righe a Uomini e Donne dove Tina Cipollari ha scaraventato una torta in faccia ad un cavaliere.

Tra una storia d’amore e l’altra, a Uomini e Donne c’è stato pure il tempo per una… torta in faccia. Ebbene sì, perché Tina Cipollari ha colto la palla al balzo per fare uno dei suoi “show” nel corso della trasmissione condotta da Maria De Filippi…

Uomini e Donne, Tina Cipollari e la torta in faccia al cavaliere

Tina Cipollari

La “scenetta” andata in onda oggi a Uomini e Donne e che ha visto protagonista Tina Cipollari nasce, in realtà, da un bel gesto della tronista Lavinia. La ragazza, infatti, si è seduta al centro dello studio per un confronto con Alessio Campoli, suo corteggiatore, e per l’occasione del suo compleanno gli ha fatto recapitare una torta.

Tutto bello e carino, ma nessuna aveva fatto i conti con Tina. L’opinionista, infatti, ad un certo punto ha deciso di prendersi la scena. Ha preso la torta ma, anziché assaggiarla o provare ad offrirla, è andata in giro minacciando di darla in faccia a qualcuno.

Passando tra il parter dei cavalieri, la donna ha prima provato a darla in faccia ad Armando, poi, piano piano agli altri.

Ad un certo punto è stato Gianni a dare a Tina un “suggerimento”. L’altro opinionista, infatti, ha coinvolto Riccardo Guarnieri, lo ha bloccato e praticamente lo ha reso vittima della torta in faccia di Tina.

Tutto questo sotto gli occhi della ex Ida, in studio con Alessandro, che se la rideva…

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG