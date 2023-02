Lo abbiamo visto nel corso della passata settimana al Festival di Sanremo. Oggi, nel giorno di San Valentino, LDA, Luca D’Alessio, esce allo scoperto, invece, con la sua fidanzata. A farlo, per la verità, è stata lei che ha pubblicato una storia su Instagram con tanto di bacio e cuore.

In queste ore, LDA è stata protagonista di una storia social su Instagram da parte di colei che era stata accostata a lui già da qualche tempo, ovvero Miriam Galluccio. La ragazza, come detto, ha pubblicato una storia nella quale è ritratta con il giovane cantante mentre si stanno dando un bacio.

Un momento molto tenero e romantico condito anche da una emoticon di un cuore a confermare tutto. Non è dato sapere se la foto sia attuale o, come suggerisce Fanpage, riguardi un precedente viaggio a Londra fatto dai due e proprio dopo il quale erano scattati i primi rumors sul loro conto.

Ad ogni modo lo scatto confermerebbe la coppia. Si attende solo qualche parola dei diretti interessati a sancire l’amore. Dal canto suo, per dovere di cronaca, il ragazzo non ha condiviso la foto ma è stata solo opera della giovane Miriam.

Di lei sappiamo che ha 21 anni e che è di Napoli. Sui social ha anche un profilo TikTok insieme alla sorella gemella.

Di seguito anche un post Instagram della ragazza:

View this post on Instagram

