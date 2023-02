Ormai incinta e al settimo mese, Sophie Codegoni è tornata a parlare dei momenti in cui ha scoperto di aspettare un bambino rivelando alcune paure.

Tempo di confessioni social per Sophie Codegoni che, parlando ai suoi fan su Instagram, si è lasciata andare ad alcuni racconti relativamente la gravidanza che sta portando avanti. La donna e il suo compagno Alessandro Basciano diventeranno genitori ma quando lo hanno scoperto non potevano crederci e hanno avuto anche degli attimi destabilizzanti.

Sophie Codegoni e la gravidanza

Sophie Codegoni

“Io ero più sconvolta di lui, ero bianca cadaverica e pietrificata”. Sono queste le parole di Sophie Codegoni ai fan mentre racconta gli attimi in cui si è resa conto di essere incinta. Il motivo è presto detto: “Io spesso gli facevo gli scherzi e lui non ci ha creduto. È stato un momento di confusione perché non ce lo aspettavamo. Non perché non sapessi come nascono i figli, lo dico prima che parte la polemica. Io però già lo sapevo avevo un sacco di problemi alle ovaie, ovaio policistico”.

Problemi che si aggiungono anche ad altre preoccupazioni dovute ad alcune parole degli esperti: “Feci una visita dal ginecologo e mi disse che avrei avuto problemi ad avere figli. Poi Sentendo dei consigli mi avevano detto di smettere la pillola perchè ci avrei messo del tempo ad avere bambini”.

Eppure, come ormai noto, Sophie e Alessandro diventeranno mamma e papà: “Io avevo voglia di diventare mamma giovane, ma non pensavo così giovane e così in fretta”, ha ammesso la ragazza. “Poi ho avuto due settimane di ritardo, io ero abituata con il mio ciclo, ma quando ho fatto il test ci ho messo due giorni a realizzare”.

Ad ogni modo i due sono felicissimi e non vedono l’ora di immergersi in questa nuova realtà.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG