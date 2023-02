Miriam Galluccio è una ragazza originaria di Napoli che è stata accostata a Luca D’Alessio. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Miriam Galluccio è, secondo indiscrezioni (riportate da Che News) la fidanzata segreta del cantante Luca D’Alessio, meglio noto come LDA. I due non hanno confermato né smentito le voci in circolazione e la ragazza ha sempre vissuto la sua vita privata stando lontana dal mondo dei riflettori. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera.

Chi è Miriam Galluccio: la carriera

Classe 2002 (non è dato sapere esattamente quando sia nata) e originaria di Napoli, Miriam Galluccio è una studentessa che frequenta l’Università degli Studi della Campania per specializzarsi nei settori della moda e del fashion design. Sui social, grazie alla sua bellezza e al suo fiuto per la moda, si è fatta conoscere anche come influencer. Non sono note ulteriori informazioni sulla sua carriera o sui suoi studi, e lei ha sempre mantenuto il più totale riserbo a riguardo.

Miriam Galluccio: la vita privata

Secondo indiscrezioni la ragazza sarebbe la fidanzata segreta di LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio (ex volto di Amici e figlio del cantante Gigi D’Alessio). I due non sono usciti pubblicamente allo scoperto, ma sui social in molti hanno notato i like che si sono scambiati alle foto da loro pubblicate.

Miriam abita a Napoli, ma non sono note ulteriori informazioni sulla sua vita privata.

Miriam Galluccio: le curiosità

– Su Instagram ama condividere le foto dei suoi look e dei suoi outfit.

– Ama trascorrere il suo tempo libero al mare e in compagnia delle sue amiche.

– Ha una sorella, Francesca, in tutto e per tutto simile a lei. Le due vengono spesso scambiate per gemelle.

– Una delle sue grandi passioni è la danza.

– Le piace seguire alcuni programmi tv, come Amici e il Grande Fratello.

