Dalla periferia alla vittoria di Una voce per San Marino: scopriamo tutte le curiosità sulla band dei Piqued Jacks.

Nata dalla periferia di Buggiano, in Toscana, i Piqued Jacks iniziano man mano a sperimentare la propria musica come anche la loro formazione che negli anni ha subito qualche cambiamento. Il loro sound giunge fin negli Stati Uniti e, reduci dalla loro tournee, i quattro musicisti guadgnano diverse premiazioni tra cui quella ad Una voce per San Marino, dove vincono grazie ai voti dei giudici.

Biografia dei Piqued Jacks

I Piqued Jacks nascono nel 2006 a Buggiano, in provincia di Pistoia (Toscana). I componenti della band inizialmente erano E-King alla voce e piano, Littleladle al basso, Penguinsane alla chitarra e ThEd0g alla batteria.

I primi lavori vengono pubblicati solo tra il 2010 e il 2011, poi, dopo la perdita del batterista e del primo chitarrista, la band li sostituisce con i talentuosi HolyHargot e Majic-o. Con questa nuova formazione i Piqued Jacks si presentano nel 2019 a Sanremo Rock, vincendo il premio per la categoria Rock.

Il grande successo arriva quando firmano con la INRI, partecipando poi nel 2023 alla seconda edizione di Una voce per San Marino in cui vincono con il brano Like an Animal, grazie anche all’approvazione di giudici come Al Bano.

Vita privata

Sulla loro vita privata non abbiamo informazioni, in quanto le loro pubblicazioni sui social riguardano soprattutto le loro esibizioni e in generale la loro carriera artistica. Infatti, non siamo a conoscenza di eventuali relazioni amorose.

Curiosità

La band si è esibita anche in America , dove ha registrato l’EP “Just a Machine”.

Tra i loro album dal 2015 al 2021, ricordiamo: Climb like Ivy Does, Aerial Roots, The Living Past, Synchronizer.

A Una voce per San Marino hanno partecipato anche Deborah Iurato, Eiffel 65, Le Deva, Lorenzo Licitra, Roy Paci e Thomas Bocchimpani.

Su Instagram potete seguire tutte le pubblicazioni dei Piqued Jacks.

