Non ha detto nulla prima dell’intervento estetico, ma dopo non ha resistito e si è mostrata ai fan. Guendalina Tavassi spiega cosa ha fatto.

Un nuovo intervento estetico per Guendalina Tavassi che sui social, inizialmente, non aveva voluto dire nulla ai fan ma, dopo l’operazione evidentemente andata bene, ha scelto di raccontare tutto e mostrarsi, anche se non in perfette condizioni…

Guendalina Tavassi dopo l’intervento estetico

Guendalina Tavassi

Come detto, Guendalina Tavassi si è mostrata ai suoi seguaci direttamente dall’ospedale dove ha fatto un nuovo intervento estetico. La donna si è palesata con il viso fasciato subito dopo l’operazione che stavolta ha riguardato le palpebre. “Ciao flowers (così la donna chiama i suoi seguaci ndr), eccomi qua. Non vi spaventate”, ha esordito nelle sue stories Instagram per tranquillizzare tutti visto che comunque risultava essere non in perfette condizioni.

“Semplicemente ho fatto una blefaroplastica. Non vi ho detto niente, altrimenti non sarei potuta essere qui ora a raccontarvi le mie storie, dato i gufi e le malelingue”.

Successivamente l’ex gieffina e concorrente dell’Isola dei Famosi ha mostrato le varie tappe che l’hanno portata all’intervento, dall’arrivo nella struttura fino al regalo del fidanzato che le ha portato dei fiori subito dopo l’intervento.

“Volevo dire a tutti quelli che mi dicono ‘non ti fermi più con la chirurgia’ che ho rifatto la punta del naso a 25 anni; poi ho rifatto il seno perché ho allattato tre figli per 3 anni consecutivi ma avevo già un seno grande. E poi ho eliminato un po’ di pelle dalle palpebre, non ha fatto altro che un taglietto. Un’operazione che fanno tutte, anche le donne a 90 anni. E poi ho chiuso un buco all’orecchio: si era lacerato”, ha poi aggiunto ancora Guenda a chi, evidentemente, la stava criticando.

Va detto, però, che vista la strana fasciatura attorno al volto, non tutti sono rimasti convinti che il ritocco recente sia “solo” una blefaroplastica. Chissà…

Di seguito anche un post Twitter dell’account disagiotv che mostra l’ex gieffina prima e dopo l’intervento:

Guendalina Tavassi si sottopone a una blefaroplastica #GuendalinaTavassi pic.twitter.com/wdqRPs59m8 — disagiotv (@disagio_tv) February 14, 2023

