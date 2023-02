Grande successo per il Festival di Sanremo 2023 grazie anche alle idee e alla forza di Amadeus che ha sempre seguito le sue convinzioni.

Il Festival di Sanremo 2023 si è appena concluso con la vittoria di Marco Mengoni. Ma la kermesse più importante in Italia a livello musicale ha visto anche un altro vincitore: Amadeus. Il conduttore, infatti, grazie alle sue idee e alla sua forza è riuscito ad andare oltre a tutto e tutti ottenendo ottimi ascolti e il parere positivo della critica. Sul suo stile, è stato lo stesso direttore artistico dello spettacolo dell’Ariston a dire la sua nel corso di vari appuntamenti con la stampa e interviste.

Amadeus, il successo di Sanremo e le critiche

Amadeus

Il segreto di Amadeus per il successo del Festival di Sanremo è tutto nel tenere fede al suo credo: “Difendo le mie idee. La libertà è libertà, non ha colore ed è di tutti”.

Una libertà e una forza interiore che il conduttore nel corso della sua carriera ha sempre avuto, fin dagli inizi in radio: “A quel bambino direi che ha fatto bene a sognare quello che all’epoca poteva essere solo un sogno irrealizzabile. Quando ho iniziato in radio mi dicevano ‘dove vai, non conosci nessuno’. Questa cosa mi ha sempre infastidito perché ognuno è artefice del proprio destino. Anzi, più mi dicono di non fare una cosa, più la faccio”, le parole riprese da Cosmopolitan.

Ed è questa sua voglia, sempre come se fosse la prima volta, che possiamo definire il vero segreto del successo del presentatore: “Ogni volta che salgo sul palco provo gioia, una grande gioia. Ogni discesa, ogni volta che vedo il pubblico, ogni volta che sento un applauso, arriva un’ondata di energia pazzesca”.

Di seguito anche un recente post Instagram del conduttore con uno scatto con sua moglie sul palco dell’Ariston e la dedica per San Valentino:

