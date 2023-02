Sono giorni di grande dolore per Sharon Stone: l’attrice americana è stata costretta ad affrontare un altro lutto familiare.

Sharon Stone piange la scomparsa prematura e inaspettata del fratello minore Patrick Joseph Stone. L’uomo aveva solo 57 anni e nella giornata di domenica scorsa, 12 febbraio, è stato colto da un attacco di cuore che si è rivelato fatale. L’attrice ha confermato la notizia della scomparsa del fratello con un toccante post su Instagram che la ritrae sorridente a abbracciata a lui in uno dei tanti ricordi che hanno vissuto insieme.

Sharon Stone piange il fratello Patrick Joseph

“Riposa in pace fratello mio”, ha scritto l’attrice americana a corredo delle immagini condivise sul suo profilo Instagram.

In tanti, quindi, si sono riversati sulla sua pagina per esprimerle il loro cordoglio e la vicinanza in un momento così drammatico.

La Stone, inoltre, aveva già dovuto superare un’altra tragedia familiare: la morte del nipotino River, figlio di Patrick Joseph, venuto a mancare per un’insufficienza d’organo nel 2021 a soli undici mesi.

“Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un’enorme perdita – ha commentato l’attrice con i suoi 3 milioni di follower – . Continuate a essere gentili”.

