Il 14 febbraio i social si popolano di mazzi di rose rosse, dediche d’amore appassionate e regali, a volte anche molto costosi. Così, anche i vip amano condividere su Instagram le sorprese di San Valentino e nelle “stories” di Ilary Blasi e Noemi Bocchi è comparso qualcosa che sembra accomunarle. E non si tratta di Francesco Totti, ex della prima e attuale compagno della seconda.

Alle prime luci della mattina Ilary ha mostrato sui social il primo pensiero di San Valentino: un dolce biglietto realizzato dalla figlia più piccola Isabel. Nulla, invece – almeno per il momento – da parte del nuovo fidanzato Bastian.

Come la Blasi, anche Noemi Bocchi ha mostrato sui social la sua sorpresa del giorno degli innamorati e, anche per lei, si è trattato di un biglietto con dei cioccolatini scritto dalla figlia Sofia.

Da parte di Francesco Totti, quindi, per il momento non c’è stato alcun pensiero. O, almeno, nulla che lei abbia voluto mostrare platealmente anche sui social.

