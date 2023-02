Un forte legame, professionale e di amicizia. Ma poi? Cosa è successo tra Elodie e Emma? Perché hanno litigato o comunque si sono divise…

I giovani appassionati di musica e in generale i curiosi, si domandano spesso cosa sia successo a Elodie Di Patrizi e Emma Marrone. Le due, prima impegnate ad Amici rispettivamente come alunna e insegnante e poi come amiche e colleghe, ad un certo punto hanno interrotto i loro rapporti. Perché hanno litigato? O in generale cosa è successo tra le due?

Perché Elodie e Emma hanno litigato?

Come anticipato, il rapporto tra Elodie e Emma è stato un crescendo importante. Le due hanno iniziato a lavorare insieme nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove la Marrone era la sua insegnante. Un feeling che si era creato fin da subito vista la bravura della più giovane artista.

Anche conclusa l’esperienza del talent, le due avevano continuato ad avere un ottimo rapporto diventato, poi, di collaborazione tra due colleghe.

Dopo alcuni successi, però, la più giovane artista aveva deciso di seguire la sua strada allontanandosi da Emma appunto.

In diverse interviste rilasciate dalla Di Patrizi, infatti, si comprende come alla base della fine dei loro rapporti non ci sia stato un litigio vero e proprio ma una serie di situazioni: “Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”, aveva detto Elodie a La Confessione di Peter Gomez.

Anche in un’altra intervista a Vanity Fair, poi, la giovane cantante di ‘Tribale’ aveva detto: “È stato difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate”.

Di seguito anche un recente post Instagram della più giovane artista che prenderà parte a Sanremo 2023:

