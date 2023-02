Ludovica Valli ha annunciato via social che lei e Gianmaria Di Gregorio sono diventati genitori per la seconda volta.

Con un tenero post via social Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio hanno annunciato l’arrivo del loro secondo bebè, un maschietto. I due erano diventati genitori della loro prima figlia, la piccola Anastasia, nel 2021 e non vedevano l’ora di allargare ulteriormente la famiglia. Il nome scelto, come si vede dall’annuncio su Instagram è Otto Edoardo.

Ludovica Valli mamma bis

Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio hanno dato il benvenuto al loro secondo bambino e sui social sono stati travolti da una pioggia di like e di messaggi di congratulazioni da parte dei fan. La coppia aveva annunciato la seconda gravidanza attraverso i social e nei mesi scorsi Ludovica aveva confessato ai fan nelle sue stories:

“Il primo anno che io e Gianmaria ci siamo messi insieme, abbiamo fatto vari viaggi. E tra questi viaggi una volta sul nostro gate per entrare in volo c’erano questi due bambini, il maschietto era il più piccolino. La mamma chiamava questo bambino, bellissimo, biondo con gli occhi azzurri. Ma a prescindere dalla bellezza, questo bimbo mi è rimasto nel cuore. Io associo tanto il nome alle persone e mi sono immaginata io con un figlio maschietto con quel nome.”

Ludovica Valli

La gravidanza

Ludovica è rimasta incinta poco prima di sua sorella Beatrice, che ha annunciato di aspettare la sua quarta figlia. I due cuginetti di casa Valli si passeranno dunque solo alcuni mesi di differenza e in tanti tra i fan delle due influencer sono in attesa di saperne di più su come cambieranno le loro vite con l’arrivo dei loro bambini. Le due sono sempre da molto legate e sui social non hanno mancato di dedicarsi messaggi e pensieri affettuosi durante il periodo delle loro gravidanze.

