Si parla ancora del caso Blanco a Sanremo 2023 e spunta in rete una poesia “scritta” dal Teatro Ariston per il cantante bresciano.

L’esibizione di Blanco al Festival di Sanremo 2023 passerà alla storia. Dopo due giorni da quanto accaduto, se ne continua a parlare tanto da far passare in secondo piano anche le canzoni in gara. Molti non hanno affatto apprezzato il comportamento del giovane artista bresciano, che si è fatto prendere la mano e ha distrutto la coreografia di fiori preparata per la sua esibizione. E, intanto, in rete spunta la poesia scritta da Riccardo Cassini per Blanco.

La poesia che l’Ariston ha dedicato a Blanco

Mettendosi nei panni del Teatro Ariston, lo scrittore Cassini dà voce al palcoscenico e dedica poche – ma incisive – righe a Blanco.

“Cadono fiori, Blanco. Si spezzano fiori, Blanco. T’ ‘o calassi ‘ncapa stu’ sipario, Blanco. Ti ho visto fragile come un timido bimbo milionario, Blanco – si legge nella poesia pubblicata sui social – .E qui, proprio qui dove hai imparato a correre, Blanco, sei venuto a rumpere ‘o mazz (di rose) Blanco”.

“Mi sono frantumato il puparolo, Blanco. E piango. Ma quando scivoli a cu** per terra sul mio palco, rido, rido, rido, perché non sono perfetto come Pippo Baudo mi voleva, ma anche i teatri hanno la cazzimma, Blanco”, si legge a conclusione della poesia.

