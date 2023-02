Chi credeva che il Codacons avrebbe attaccato Fedez dopo il rap a Sanremo 2023 resterà a bocca aperta: l’associazione lo ringrazia pubblicamente.

I rapporti tra Fedez e il Codacons sono sempre molto tesi. L’associazione a tutela dei consumatori e dell’ambiente ha più volte avviato delle cause legali contro il marito di Chiara Ferragni, innescando una serie di querelle raccontate in diverse occasioni sui social. Il rap di Fedez nella serata di ieri, 8 febbraio, di Sanremo 2023 sembrava destinato a creare l’ennesimo scontro, ma questa volta il Codacons ha stupito tutti.

Il Codacons ringrazia Fedez e il Festival

“Al di là della scarsa qualità musicale, la ‘canzone’ di Fedez ci è piaciuta. Vogliamo ringraziarlo per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti”, si legge nel comunicato di Rienzi.

“Ringraziamo Fiorello e Amadeus che in questi giorni, in diverse occasioni pubbliche, hanno parlato del Codacons, favorendo la conoscenza tra milioni di cittadini della più importante associazione di difesa civica in Italia […]”, ha continuato l’esponente del Codacons, che si è poi soffermato su eventuali violazioni del regolamento nella performance di Fedez.

“La responsabilità di eventuali violazioni delle norme in tema di propaganda elettorale è in capo alla Rai, e l’azienda dovrà valutare i provvedimenti da adottare nel caso in cui partecipanti o ospiti del Festival abbiano violato i regolamenti cercando di influenzare i risultati delle prossime elezioni”, ha spiegato ancora Rienzi, che in merito all’attacco di Fedez a Bignami ha commentato: “Quanto agli attacchi e alle critiche politiche contenute nell’intervento di Fedez, riteniamo si tratti di espressione della libertà di pensiero“.

