Caos nella casa del Grande Fratello Vip dove, all’improvviso, si è sentito suonare un telefono cellulare: il video ha fatto il giro del web.

Da tempo si vocifera riguardo la possibile presenza di un telefono cellulare nella casa del Grande Fratello Vip. Vietato da regolamento perché i concorrenti del reality show non possono avere contatti con l’esterno, sembra proprio che qualcuno sia riuscito ad aggirare i controlli. Nelle ultime ore, infatti, sta facendo il giro del web un video in cui si sente vibrare un telefono: ma di chi è e come mai si trova nella casa?

Gf Vip, scoppia il caso del telefono

Solo qualche giorno fa, Oriana ha accusato Antonino di aver avuto modo di usare il telefono durante il suo ricovero in ospedale.

Ma già qualche settimana fa, alcuni concorrenti hanno commentato alcuni tweet pubblicati in rete scatenando, così, le polemiche del web.

Come possono, infatti, i concorrenti del Gf Vip conoscere i contenuti di Twitter? E, in attesa di trovare le giuste risposte, un altro video sembra inchiodare il reality show.

Nella serata di ieri, mentre Edoardo Tavassi, Nikita Pelizzon, Micol Incorvaia e Antonino Spinalbese erano in van, si è sentito forte e chiaro un telefono vibrare.

“Troviamolo”, hanno subito esordito i gieffini che si sono messi alla ricerca dello smartphone. Al momento, però, pare che nessuno sia riuscito a scovare il nascondiglio del cellulare.

MA IN CHE SENSO UN TELEFONO STA VIBRANDO DENTRO IL VAN E FORSE È QUELLO DI ANTONINO? AIUTOOOOOO#gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/FIa6zixe94 — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 9, 2023

